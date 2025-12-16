Le secteur de la construction s’inquiète d’une dégradation rapide du climat économique à Bruxelles

Les témoignages font en outre état d’une dégradation rapide du climat économique: reports ou annulations de chantiers, délais de paiement qui s’allongent, prudence accrue des donneurs d’ordre et absence totale de visibilité à court terme, énumère Embuild.

Cette situation intervient alors que le secteur amorçait un redressement fragile. Comme le souligne un récent baromètre conjoncturel de l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA) relayé par la fédération, la production de la construction a en effet progressé de 10% au premier semestre 2025, notamment dans la construction de bâtiments et la promotion immobilière (+15%) ainsi que les travaux spécialisés (+9%).

Ce rebond, notait l’IBSA, reste toutefois fragile, dans un secteur affaibli par la hausse des coûts, des conditions de financement plus strictes et la suspension des aides régionales à la rénovation (Renolution). A cela s’ajoute un recul persistant du génie civil (-7%), fortement dépendant des investissements publics aujourd’hui à l’arrêt.

Perspectives alarmantes

Les perspectives à court terme sont dès lors alarmantes, résume Embuild. De nombreuses entreprises craignent des licenciements, un arrêt de certains chantiers et un risque accru de faillite. Certaines envisagent même de se tourner vers d’autres Régions, voire de quitter Bruxelles, faute de visibilité et de conditions économiques stables.

“L’absence de gouvernement n’est plus un simple blocage politique, mais un risque économique majeur pour Bruxelles”, met en garde la fédération. “Des décisions rapides et une reprise du pilotage politique sont indispensables pour préserver l’activité, l’emploi et l’avenir économique de la Région.”

Belga, image d’illustration