Le prix des maisons et des appartements encore en hausse à Bruxelles

Le prix moyen des maisons en Wallonie a bondi de 12,9%, à 269.551 euros, durant les neuf premiers mois de l’année en comparaison avec la même période en 2024, ressort-il du baromètre de la Fédération du notariat (Fednot) publié mercredi. Les prix pour ce type de biens ont aussi augmenté en Flandre (+2,4%, 376.462 euros) et à Bruxelles (+1,2%, 577.108 euros), mais dans une moindre mesure. Une maison en Belgique compte coûte donc en moyenne 346.218 euros, soit 5% de plus que durant les trois premiers trimestres de l’année passée.

Le prix des appartements en hausse aussi

Le prix des appartements à lui aussi augmenté et atteint en moyenne 275.862 euros à l’échelle de la Belgique (+1,7%). La hausse est une nouvelle fois plus marquée en Wallonie, où les acquéreurs doivent débourser en moyenne 209.952 euros (+5,2%), contre 286.152 euros en Flandre (+1,3%) et 297.411 euros dans la capitale (+2,3%).

Cette bonne dynamique au sud du pays est notamment liée à la réforme des droits d’enregistrement. Le passage à un taux réduit de 3% (contre 12,5% auparavant) pour l’achat d’un bien destiné à devenir la résidence principale des acquéreurs a incité de nombreuses personnes à franchir le pas, affirme la Fednot. “Pour autant, le nombre de biens n’a pas forcément largement augmenté sur le marché. Un bien de qualité va attirer un grand nombre de candidats. Et une surenchère va s’installer“, analyse Sophie Maquet, porte-parole de notaire.be.

Le nombre de vente, appartements et maisons confondus, est donc logiquement en hausse de 15,1% sur l’ensemble du territoire par rapport aux trois premiers trimestres de 2024. La Wallonie se trouve une nouvelle fois en tête avec 17,2% d’augmentation, contre 15% côté flamand et 8,6% à Bruxelles.

La plus forte hausse au sud du pays a été enregistrée dans le Brabant wallon (+25,3%) et la province de Luxembourg (+21%). Suivent Liège (+17%), Namur (+16%) et le Hainaut (+14,4%).

La province de Luxembourg est aussi celle qui a connu la plus forte augmentation du prix moyen des maisons. Celui-ci y est passé de 258.553 à 296.935 euros (+14,8%). Elle est suivie par Liège et ses 12,3% de hausse (260.941euros), puis Namur (+10,7%, à 271.844 euros) et le Hainaut (+10,1%, à 216.449 euros). Le Brabant wallon, province wallonne où les maisons sont les plus chères, a enregistré la plus faible montée des prix avec 7,1% de plus pour atteindre le montant moyen de 446.799 euros.

La dynamique est similaire pour les appartements, puisque le Brabant wallon n’a vu grimper le prix moyen que de 1,4%, à 268.855 euros. Namur a subi la plus forte flambée avec 10,8% (218.247 euros). Viennent ensuite les provinces de Luxembourg (+7%, à 238.378 euros), de Liège (+6,7%, à 200.842 euros) et du Hainaut (+4,4%, à 178.984 euros).

Au cours des neuf premiers mois de 2025, l’âge moyen des personnes ayant acheté une maison en Belgique était de 38 ans, contre 43 ans pour un appartement.

