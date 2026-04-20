Le groupe immobilier Gérald Hibert obtient un nouveau sursis pour éviter la faillite

Cherchant à éviter la faillite, l’entrepreneur Gérald Hibert vient de gagner un peu de temps dans un dossier qui avance depuis plusieurs semaines et à plusieurs niveaux de la justice bruxelloise. Lundi, le tribunal de l’entreprise de Bruxelles a reporté à l’audience du 18 mai la citation en faillite qui concerne ses sociétés.

À cette date, les différentes parties réaliseront “une mise en état de la cause“, a résumé lundi le tribunal de l’entreprise francophone. L’enjeu global du dossier est l’éventuelle faillite des 22 sociétés de Gérald Hibert, toutes citées à l’audience lundi et assignées depuis la semaine dernière par l’administrateur provisoire du groupe immobilier GH. En parallèle à la citation en faillite, le groupe de Gérald Hibert demande au même tribunal d’ouvrir une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ).

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Propriétaire d’une centaine de biens immobiliers de luxe, dont une série est située dans le quartier Louise à Bruxelles, Gérald Hibert est coincé dans une situation financière pour le moins compliquée. Un fonds d’investissement américain (Revetas) serait prêt à injecter 500 millions d’euros dans le groupe GH, selon les informations publiées samedi par L’Echo.

Sur les 500 millions que Revetas apporterait au groupe GH, 150 millions d’euros seraient affectés “à de la liquidité, à la stabilisation des opérations et à des investissements visant à augmenter les revenus locatifs et la création de valeur“, ajoutait samedi le quotidien économique.

Belga