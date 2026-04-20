Le gouvernement fédéral veut instaurer un label pour des trottinettes électriques sûres

Le ministre de la Protection des consommateurs, Rob Beenders (Vooruit), a élaboré, avec ses collègues chargés de la Mobilité et de l’Économie, Jean-Luc Crucke (Les Engagés) et David Clarinval (MR), un plan d’action visant à retirer plus rapidement du marché les trottinettes électriques dangereuses et à empêcher leur mise sur le marché.

Des tests techniques d’une valeur de 75.000 euros seront réalisés cette année et un label de sécurité pour les trottinettes électriques sera mis en place, a annoncé Rob Beenders lundi. Des contrôles récents menés par le SPF Économie sur les trottinettes électriques, tant en ligne qu’en magasin, ont déjà révélé le mois dernier de graves lacunes au niveau de la législation. Sur les quarante trottinettes contrôlées, seules cinq étaient entièrement conformes.

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“Afin de protéger au maximum les consommateurs et de garantir la sécurité des trottinettes électriques, nous mettons en place un label reconnaissable. Grâce à ce nouveau label, les consommateurs auront la certitude d’acheter une trottinette électrique sûre. Ce label garantit notamment une vitesse adéquate, de bons freins, des pneus larges…”, a expliqué le ministre Beenders.

D’abord un contrôle, ensuite une commercialisation

Le label “Safe e-steps” s’appliquera à partir de janvier à tous les fabricants de trottinettes électriques qui souhaitent vendre des trottinettes électriques en Belgique. Ce label implique ainsi que les fabricants garantissent une vitesse maximale de 25 km/h, de bons freins, des pneus larges, des batteries de qualité, etc.

Par ailleurs, des essais techniques pour un montant de 75.000 euros seront organisés cette année. Ces essais porteront principalement sur la vitesse maximale et le système de freinage des trottinettes électriques. Des contrôles administratifs et techniques seront effectués de manière systématique jusqu’en 2029.

Les trois ministres souhaitent également obtenir une réponse de la Commission européenne à la question de savoir si les trottinettes électriques ne devraient pas être soumises à des règles européennes plus strictes, à savoir le règlement européen sur les machines. Si tel est le cas, les fabricants devront d’abord faire contrôler leurs produits par un organisme indépendant avant de pouvoir les commercialiser.

Belga – Photo : Facebook Police Marlow