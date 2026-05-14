Laurent Hublet sur le budget de la Cocom : “Pas d’économies sur la lutte au sans-abrisme”

Le ministre bruxellois de l’Economie et de l’Emploi Laurent Hublet (Les Engagés), est également en charge du budget de la Cocom, dont l’exercice 2026 a récemment été voté en commission.

Alors qu’une cinquantaine de militants, opposés au projet de loi sur les visites domiciliaires, ont installé mercredi soir un campement devant le siège du parti Les Engagés, le ministre bruxellois de l’Economie Laurent Hublet, Engagé lui aussi, indique ce matin dans Bonjour Bruxelles “entendre leur action“. Il défend toutefois la mesure : “C’est une mesure appliquée dans un cadre très particulier, pour des personnes qui représentent une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public, des personnes pour lesquelles on doit pouvoir agir, d’autant que les [pays] voisins ont pris ce genre de mesures“. Il explique une mesure qui fait la balance entre la sécurité et la solidarité et l’humanisme.

Quelle différence avec 2022, lorsque les Engagés et leur président actuel Yvan Verougstraete avaient campé en rue devant la résidence du Premier ministre pour dénoncer un projet de loi sur les visites domiciliaires ? “Le projet actuel est différent, le contexte est différent”

Autre dossier, un budget a été voté en commission pour la Cocom, institution bruxelloise en charge des matières bicommunautaires comme la santé ou les allocations familiales. “Pour cette année, nous avons fait des efforts sur l’administration et le fonctionnement, mais pas sur les politiques. Nous avons prévu une trajectoire de retour à l’équilibre, c’est important parce que la Cocom n’a pas de recette propres“. Le ministre explique qu’il n’y a pas d’économie prévue sur le secteur de la lutte contre le sans-abrisme dans le cadre du budget 2026, mais une légère augmentation de moyens : “Nous savons que cette problématique est particulièrement importante à Bruxelles, on ne peut pas accepter que des enfants dorment dans la rue dans la capitale, il y a là-dessus une solidarité totale au sein du gouvernement“.

Quant aux allocations familiales – 1 milliards d’euros de budget – des mesures d’économies prévues en 2025 seront maintenues. “Nous sommes dans un facteur de baisse de la natalité (…) Nous devons maintenir la solidarité, particulièrement pour les familles monoparentales”.

T.D.