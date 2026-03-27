La Région bruxelloise renforce sa capacité financière avec une ligne de crédit de Deutsche Bank

La Région de Bruxelles-Capitale a conclu une ligne de crédit de trésorerie de 250 millions d’euros auprès de Deutsche Bank, pour une durée de trois ans avec possibilité de prolongation, a annoncé vendredi le ministre bruxellois des Finances Dirk De Smedt (Anders).

Auparavant, Belfius avait également accordé une ligne de crédit de 50 millions d’euros, a rappelé celui-ci, dans un communiqué. “L’arrivée d’une banque internationale montre que la confiance envers Bruxelles est en hausse. Nous menons une politique financière cohérente et avançons vers davantage de stabilité. C’est aujourd’hui également reconnu par le monde extérieur“, a commenté le ministre.

Aux yeux de celui-ci, grâce à ces lignes de crédit, la Région renforce sa position de liquidité et se dote d’une flexibilité accrue pour gérer sa trésorerie. Celles-ci envoient un signal clair: les institutions financières renouent avec la confiance envers Bruxelles.

C’est la première fois qu’une banque internationale intervient comme établissement de crédit pour la Région. Cela “confirme la reconnaissance par les marchés des efforts entrepris en matière de stabilité financière et de crédibilité“. “Ces lignes de crédit nous donnent la marge nécessaire pour honorer nos engagements en toute fluidité, tout en poursuivant les réformes structurelles et une trajectoire budgétaire saine“, a ajouté le ministre.

Aux yeux de celui-ci, la stabilité financière constitue un objectif central dans le cadre d’une stratégie plus large visant à garantir des finances solides et à renforcer la position de la Région sur les marchés financiers. “Deutsche Bank est entrée dans une phase d’accélération de sa croissance. Nous sommes déterminés à devenir le champion européen du secteur bancaire, avec l’ambition d’être – dans chaque pays où nous opérons – le partenaire financier de référence pour l’ensemble des besoins des grands clients publics et privés“, a commenté Olivier Delfosse, responsable national de Deutsche Bank Belgique.

Belga