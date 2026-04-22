Grève chez Bpost : aucune tournée n’aura lieu ce mercredi à Bruxelles

Les services de Bpost sont toujours perturbés mercredi matin, a indiqué l’entreprise postale. La distribution du courrier et des colis est principalement affectée à Bruxelles et en Wallonie.

Aucune tournée n’aura lieu mercredi à Bruxelles en raison d’un blocage des centres de distribution. En Wallonie, moins de 50% des tournées seront assurées. A Liège, certains centres de distribution font également l’objet de blocages. Des piquets de grève sont par ailleurs en cours dans la région du Centre, à Charleroi, Fleurus, Nivelles, La Louvière, Boussu et Binche, entre autres.

La Flandre, elle, ne sera que peu concernée par ces perturbations. Près de 91% des tournées seront en effet assurées au nord du pays mercredi.

La grève chez Bpost a débuté spontanément, fin mars, en opposition au plan de transformation prévu pour la distribution des colis et du courrier. La direction de l’entreprise postale avait annoncé jeudi dernier un accord sur le plan de transformation. Les syndicats avaient toutefois précisé que cette proposition devait encore faire l’objet d’une consultation avec le personnel. Les travailleurs avaient donc poursuivi le mouvement de grève.

► A lire aussi : Les raisons de la colère chez Bpost

Direction et syndicats se sont revus lundi soir. L’entreprise a formulé une proposition aux syndicats, qui sont en train de consulter leurs membres sur cette base.

“Les discussions se poursuivent doucement. Certains facteurs ont repris le travail, tandis que d’autres pas encore”, note le secrétaire général de la CGSP Poste, Thierry Tasset. La direction espère que les négociations finales avec les syndicats permettront de dégager un accord avant le 30 avril.

Belga – Photo : Belga