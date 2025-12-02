Bpost veut “réinventer la logistique urbaine des colis” avec des “bbox boutiques”

Bpost a lancé ce mardi le concept de “bbox boutique”, présenté comme un “hub innovant destiné à réinventer la logistique urbaine des colis pour les riverains, les consommateurs, les commerçants, les acteurs de l’e-commerce et les autorités publiques“.

Deux boutiques ont été ouvertes à Bruxelles, dont l’une, rue Haute, en présence du Vice-Premier ministre Jan Jambon, et deux à Anvers. Mais d’autres “bbox boutiques” seront déployées dès l’année prochaine dans d’autres villes du pays, promet l’entreprise. Une bbox boutique regroupe en un même endroit l’ensemble des services colis de bpost, dans un lieu facile d’accès et équipé d’environ 300 casiers. Les bbox boutiques sont accessibles, librement, de 6H à 21H, et en dehors de ces heures, accessibles via un QR-code associé au colis concerné. Les lieux sont surveillés en permanence et nettoyés quotidiennement.

Ces nouvelles boutiques permettront à l’entreprise postale et de logistique de “tester et déployer de nouveaux services à destination de divers publics”. Il s’agit, par exemple, de permettre aux habitants du quartier ou aux passants de recevoir et envoyer des colis mais aussi aux acteurs de l’e-commerce à la recherche d’un emplacement physique en ville de proposer immédiatement leurs produits. Il est également possible via ces boutiques d’envoyer des objets d’un particulier à un autre, sans étiquette et sans emballage. Les casiers bbox peuvent aussi être loués pour une courte durée comme casiers privés pour les habitants ou les visiteurs.

Pour les commerçants locaux, les casiers peuvent encore servir de “click & collect” et offrir la possibilité à l’acheteur de récupérer une commande en dehors des heures d’ouverture.

