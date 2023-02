2 ans après son lancement, le prêt proxi a déjà aidé plus de 110 projets

À la suite des différents confinements, les petites et les commerces de détail ont beaucoup souffert. C’est dans une démarche d’entraide qu’est né le prêt proxi, qui permet à des particuliers d’investir dans des entreprises. Après deux ans, l’heure est au bilan et pour cela, Pierre Hermant, directeur de finance brussels était l’invité du 12h30.

Le prêt proxi en quelques mots c’est faire appel à ce que Pierre nomme “fff” : friends family and fools, aussi en français les amis, la famille et les fous. Parfois c’est difficile de structurer comment aider une entreprise et c’est là que la plateforme rentre en jeu. En effet, le prêt proxi détermine les plafonds et permet des avantages fiscaux pour ceux et celles qui prêtent. De plus si le projet se “casse la figure”, 30% de l’investissement est garanti.

Ici, finance brussels sert d’intermédiaire et s’occupe de la plateforme mais c’est un produit mis en place par le gouvernement et donc, les avantages fiscaux opèrent au niveau régional. Les taux d’intérêts sont préférentiels par rapport aux banques classiques, car d’après Pierre Hermant : “ici même si le risque est important, l’entreprise va payer une partie du taux et le reste va être payé à la personne qui a prêté, via un avantage pendant les trois premières années de 4% en déduction fiscale.”

Depuis deux ans, de plus en plus de bruxellois se mobilisent et on peut même parler : “d’une tendance qui se dessine. On constate que les gens ont envie que leur argent soit utilisé et qu’il fasse sens.” Ainsi, c’est déjà 5 millions d’euros investis dans 110 projets différents et cela devrait s’accélérer.

Plus de 1600 bruxellois ont investi, mais il n’existe pas de profil type, si ce n’est qu’ils sont fiers d’avoir aidé à soutenir l’économie locale. Pour l’année 2023, Pierre Hermant espère continuer sur cette lancée et il confie : “sky is the limit.”

► Interview de Pierre Hermant, directeur de finance brussels, au micro de Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier pour le 12h30