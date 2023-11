Une rave fera bouger la Gare Maritime de Tour & Taxis

La Gare Maritime, située sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, remuera au son de plusieurs artistes de musique électronique samedi 9 décembre entre 15h00 et 01h00 du matin, annonce lundi l’organisation. Environ 6.000 personnes sont attendues à cet événement baptisé “Maritim” et mis en place par le collectif de musique électronique Hangar et le Paradise City Festival.

Au niveau musical, le duo suisse Adriatique proposera un set prolongé de quatre heures. D’autres noms seront annoncés prochainement. La Gare Maritime accueillera pour l’occasion “une production unique et un spectacle audiovisuel sans pareil, avec une chute d’eau à couper le souffle”, promet l’organisation. Les “éléments industriels caractéristiques de Hangar” seront mêlés au “caractère chaleureux et écologique” du Paradise City Festival, qui se revendique comme l’un des festivals “les plus durables au monde”. Les tickets pour l’événement sont disponibles via le site maritim.live au prix de 42,50 euros.

Belga – Photo : Belga