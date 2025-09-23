Un concert gratuit sur la Grand-Place de Bruxelles pour la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Cette édition 2025 sera placée sous le signe de la jeunesse et du “fabuleux destin des Belges”, avec la musique comme fil rouge, mais aussi la danse et la mode.

Un concert gratuit réunissant près d’une vingtaine d’artistes francophones aura lieu le vendredi 26 septembre sur la Grand-Place de Bruxelles, à l’occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le public sera invité à découvrir un répertoire varié allant de la pop à la chanson française, au rap et à la soul, reflétant “la vitalité et de la pluralité des styles musicaux en Belgique francophone”. Parmi les artistes présents pour ce “Grand Rendez-Vous”, prévu dès 19h30, se trouveront notamment Alice on the Roof, Axelles Red, Charlotte Cardin, Colt, Lay This Drum!, Saule, Scylla, ou encore Typh Barrow.

L’espace réservé au public sera accessible dès 19h30 via la rue de la Tête d’Or, la rue au Beurre, la rue de la Colline et la rue Charles Buls. Si la capacité maximale de la Grand-Place devait être atteinte, celle-ci sera fermée pour des raisons de sécurité.

Belga – Image illustration Belga