Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

“Tango sur le Nil” : le saxophoniste bruxellois Daniel Stokart sort son nouvel album

Daniel Stokart était l’un des invités de Bonjour Bruxelles, ce vendredi.

Le saxophoniste bruxellois Daniel Stokart sort un nouvel album, “Tango sur le Nil“. “C’est un mélange de tellement de musiques différentes qu’on ne peut pas qualifier ça : on peut mettre ça dans la catégorie jazz (…), l’écriture il y a un petit rapport avec la musique du label allemand ECM“, explique-t-il sur notre antenne.

L’album sera présenté mercredi prochain, à la Jazz Station.

 

■ Interview de Daniel Stokart dans Bonjour Bruxelles, au micro de Fabrice Grosfilley

Lire aussi :

Partager l'article

17 octobre 2025 - 09h29
Modifié le 17 octobre 2025 - 09h29
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales