“Tango sur le Nil” : le saxophoniste bruxellois Daniel Stokart sort son nouvel album

Daniel Stokart était l’un des invités de Bonjour Bruxelles, ce vendredi.

Le saxophoniste bruxellois Daniel Stokart sort un nouvel album, “Tango sur le Nil“. “C’est un mélange de tellement de musiques différentes qu’on ne peut pas qualifier ça : on peut mettre ça dans la catégorie jazz (…), l’écriture il y a un petit rapport avec la musique du label allemand ECM“, explique-t-il sur notre antenne.

L’album sera présenté mercredi prochain, à la Jazz Station.

■ Interview de Daniel Stokart dans Bonjour Bruxelles, au micro de Fabrice Grosfilley