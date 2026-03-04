Screen.brussels investit 715.000 euros dans huit projets audiovisuels

Huit projets audiovisuels ont été sélectionnés lors de la 29e session du fonds screen.brussels, qui investit 715.000 euros dans quatre longs métrages, trois documentaires et une série télévisée. La sélection de cette première session de l’année du fonds régional bruxellois -qui soutient les productions audiovisuelles tournées ou produites à Bruxelles afin de stimuler l’économie et l’emploi- se distingue par une forte présence bruxelloise.

Cinq des huit projets retenus sont portés par des sociétés de production installées dans la capitale. Sept des neuf personnes à la réalisation sont également liées à Bruxelles, parmi lesquelles Henri de Gerlache, Sam Peeters et Zaïde Bil, Anne Paulicevich, Stephan Streker et Bas van Hoek.

Parmi les longs métrages soutenus figurent ‘A Man of the World’, inspiré de l’histoire du professeur d’archéologie antifasciste Ranuccio Bandinelli chargé d’accompagner Adolf Hitler et Benito Mussolini lors d’une visite officielle en Italie en 1938; ‘Avis de tempête’, qui imagine la disparition de la Joconde lors de son transport vers les États-Unis pendant la Guerre froide; ainsi que ‘Glute’, situé dans les coulisses d’un restaurant gastronomique. Le scénario du film ‘Le silence de Dieu’ reste sous embargo.

Trois documentaires ont également été retenus: ‘Antarctica’, le temps des héros, consacré aux grandes explorations antarctiques; ‘Returnees’, qui suit des migrants confrontés au retour volontaire depuis la Belgique; et ‘Wat met mannen?’, une série documentaire explorant les mutations contemporaines de la masculinité. Enfin, la série ‘Die Flut’ (La crue), avec quatre épisodes sur les inondations qui ont frappé la vallée de l’Ahr en juillet 2021.

Le budget de cette première session de l’année a été limité à 715.000 euros en raison du régime des douzièmes provisoires toujours en vigueur au premier trimestre 2026 lors de la décision du conseil d’administration de screen.brussels avec un retour estimé à dix euros pour chaque euro investi.

