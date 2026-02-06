Rencontre avec Colt pour son nouveau spectacle à l’AB

Les fans étaient au rendez-vous hier soir devant l’Ancienne Belgique pour applaudir Colt, le duo bruxellois formé par Coline et Antoine.

Dans cette salle mythique de la capitale, le groupe a livré un concert intense, inspiré de son premier album Saveur cœur abîmé.

Contrairement à leur précédente prestation à l’AB, l’album est désormais sorti, permettant au duo de proposer un spectacle entièrement construit autour de son univers.

Le concert a ainsi mis en avant une thématique forte, centrée sur le feu, fil conducteur du projet, racontée de bout en bout sur scène.

Pour Colt, ce show marque la clôture d’un chapitre important. Se produire à l’Ancienne Belgique reste un moment fort pour les artistes, qui y ont découvert leurs premiers concerts et pour qui cette salle conserve une portée symbolique, tant à Bruxelles qu’à l’international.

Si la tournée européenne — passant par la France, les Pays-Bas et l’Allemagne — touche bientôt à sa fin, le duo ne compte pas ralentir. Une réédition de l’album est déjà en préparation, avec de nouvelles chansons et versions inédites.

Après une date finale à Paris le 18 février, Colt retrouvera rapidement son public cet été, notamment à l’Esperanza Festival.

■ Reportage de Marcus Mellerin, Marjorie Fellinger et Pierre Beaudot