Rapol’OG fait la part belle aux DJ durant les vacances : découvrez le set de DJ Rakim dès 20h00

Du lundi au vendredi, jusqu’au 4 novembre prochain, Rapol’OG vous propose de 20h00 à 23h00 des sets de DJ en lien avec la Région bruxelloise. Ce mercredi, Queeny vous fait découvrir DJ Rakim.

DJ Rakim a fait ses débuts sur une radio locale sénégalaise, une révélation qui lui a permis de découvrir le monde de la musique et du mix. Cet autodidacte a ensuite enchaîné médias et radios pour pratiquer et expérimenter, jusqu’à se produire dans des boîtes de nuit sénégalaises. Cette notoriété musicale au Sénégal le propulse plus tard en Belgique, où il se produit sur la scène de nombreux festivals (Les Ardentes, Dour, Couleur Café, Hello Summer…). Il mixe notamment pour l’école de danse de Jenny Bonsege, “AfroHouse”, et multiplie les projets culturels, toujours dans son style entre afrobeats, hip hop, R’n’B et funk. Il enchaîne également les prestations en radio pour Tarmac, Fun Radio, AraBel ou encore Mouv’, en France, Couleur 3, en Suisse, ou Radio Canada.

