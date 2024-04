Morijah en concert à Bruxelles pour la première fois

L’artiste gospel Morijah sera à la Madeleine le 27 avril pour son premier concert en Belgique. Avec plus de 300 000 abonnés sur Instagram et des chansons totalisant des millions de streams, elle promet un événement inoubliable.

Originaire de la Côte d’Ivoire, Morijah est une artiste gospel qui a débuté en 2020. À l’âge de 10 ans, la chanteuse écrit et compose déjà ses propres chansons, et c’est à 16 ans qu’elle monte sur scène pour la première fois avec la chorale de son église. Avant de signer avec le label “Djeys Records”, elle publie des reprises de chansons telles que “Saint-Esprit” de Dena Mwana et “Onction” de Jonathan Gambela. En 2021, elle sort sa première chanson intitulée “Parle-moi”, dont le clip totalise déjà plus de 2 millions de vues sur YouTube. La même année, Morijah sort un EP intitulé “Reconnaissance”, qui inclut ses deux titres les plus connus, “Mon Défenseur” et “Reconnaissance”, en collaboration avec le rappeur David Okit, cumulant plus de 11 millions de vues sur YouTube. C’est avec ce premier succès qu’elle revient deux ans plus tard avec son premier album “1er Amour”. Cette année, elle entame sa tournée mondiale du même nom.

Après son concert à Paris, Morijah poursuit désormais sa tournée à Bruxelles le 27 avril. Ce premier concert en Belgique était très attendu par ses fans. Le concert sera organisé par P2 Production, et en première partie, vous pourrez découvrir les artistes Rhemaboy, Priss, Jet7, et bien d’autres encore. La soirée s’annonce enflammée, offrant une expérience unique à tous les spectateurs. Des billets sont encore disponibles, et petit bonus : RAPOL’OG vous offre la chance de gagner des places ! Rendez-vous sur leur page Instagram.

Article rédigé par Sonia (BMP Agency)