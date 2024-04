Gotti Maras signe son retour avec ‘Matinale’

Le rappeur bruxellois Gotti Maras a dévoilé son nouveau morceau intitulé “Matinale” aujourd’hui à minuit. Après une période d’absence, l’artiste revient sur le devant de la scène avec un titre qui annonce non seulement son retour, mais également d’autres événements à venir.

Gotti Maras est un rappeur Bruxellois qu’on ne présente plus. Il s’est lancé dans le rap en 2019 avec une série de freestyles BX drill qui l’ont rapidement propulsé sur la scène belge. Dans sa musique, il met en avant la Drill, un style musical peu répandu en Belgique. Après plusieurs singles, le rappeur a sorti son premier album en 2022, comprenant un total de 13 titres. Il a également collaboré avec plusieurs rappeurs français, notamment Koba LaD, Leto, et Fresh Ladouille. En 2023, il a publié quelques singles, dont “Pilote” en featuring avec le chanteur belge Bryan MG. Cumulant aujourd’hui plus de 30 millions de vues sur ses clips, le rappeur est reconnu comme un acteur majeur de la scène bruxelloise.

Après un moment d’absence, le rappeur est réapparu en mars dernier sur le projet P.M.R de Fresh Lapeufra, notamment sur le titre “Fumar Mata“. Il est maintenant de retour en solo avec un nouveau morceau intitulé “Matinale“, distribué par Warner Benelux. Le clip de la chanson sera dévoilé ce vendredi. Mais ce n’est pas tout : Gotti Maras sera également présent au festival Inc Rock le 17 mai, aux côtés d’autres artistes tels que Koba LaD, Heuss l’Enfoiré et Soso Maness. Gotti représentera la Belgique en tant que seul rappeur belge à se produire lors de cet événement.

Avec la sortie d’un nouveau morceau et sa participation au festival Inc Rock, il semble que Gotti Maras soit bel et bien de retour. Reste à voir ce qu’il nous réserve pour le reste de l’année 2024. Rendez-vous ce soir à minuit pour découvrir son nouveau morceau.

Article rédigé par Sonia (Rapol’OG)