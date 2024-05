RAPOL’OG collabore avec Believe !

RAPOL’OG, le média spécialisé dans la promotion des artistes urbains de BX1, vient de débuter une collaboration avec Believe, un leader mondial dans la distribution et le développement d’artistes.

Believe, c’est quoi ?

Believe est une entreprise internationale de distribution de musique numérique et de développement d’artistes. Avec des bureaux dans plus de 50 pays, Believe aide les artistes et les labels indépendants à atteindre une audience mondiale grâce à une technologie de pointe et à un réseau de distribution étendu. Son objectif est de permettre aux artistes de développer leur carrière en leur offrant des solutions de marketing digital, de promotion et de distribution adaptées à leurs besoins.

L’intérêt et la vision de cet accord

Cette collaboration s’inscrit dans la mission de RAPOL’OG de soutenir les artistes belges et de dynamiser l’industrie musicale locale. En s’associant avec Believe, le média porté par Queeny ARICKX, vise à offrir aux talents belges la possibilité d’obtenir une visibilité supplémentaire et à stimuler le secteur musical en Belgique.

“L’idée de cette collaboration est de travailler avec un partenaire fort pour aider les artistes belges à se développer et à être plus visibles sur la scène internationale depuis la Belgique” a déclaré Barkley MIGUEL PANZO, le coproducteur de RAPOL’OG.

“La Belgique est un petit pays divisé en trois régions en raison des trois langues officielles – le français, le néerlandais et l’allemand – ce qui représente un marché limité pour les artistes. Cette fragmentation linguistique réduit les opportunités locales, rendant crucial pour eux de se faire connaître à l’international pour élargir leur audience et maximiser leur succès.” – Queeny ARICKX

Un invité de marque

Pour marquer le début de ce partenariat, RAPOL’OG s’associe à l’artiste bruxellois Gotti Maras, qui portera le premier titre de ce nouveau projet. Gotti Maras, un talent reconnu de la scène musicale belge, sera au micro de Queeny ce jeudi 30 avril pour interpréter en exclusivité son titre en collaboration RAPOL’OG et Believe , qui sera disponible sur toutes les plateformes de streaming dès minuit. Vous pouvez pré-sauvegarder le titre sur votre plateforme habituel en cliquant ICI .

Gotti Maras : Une ascension fulgurante

Gotti Maras est l’un des artistes les plus prometteurs de la scène urbaine bruxelloise. Avec des millions de streams sur ses précédents morceaux, il a su conquérir un public fidèle

grâce à son style unique et ses paroles percutantes. Son dernier clip, “Matinale“, est déjà disponible sur les plateformes et vous pouvez le découvrir :