DIAM AWARDS : RAPOL’OG élue émission de l’année

Le samedi 13 avril, la cérémonie des DIAM AWARDS s’est tenue au White Cinéma à Bruxelles. L’événement, organisé en partenariat avec Streetbuzz.be, avait pour objectif de mettre en lumière les talents de la diaspora africaine qui excellent dans le paysage numérique belge, et on peut dire que c’est une réussite.

La première édition des DIAM AWARDS a été un succès. La soirée a rassemblé une pléiade de personnalités du monde numérique belge. Parmi elles, Cedric Mbile qui a décroché le DIAM AWARD dans la catégorie divertissement, et Cynthia Bolingo dans la catégorie sport. Vinz Kante, lauréat dans la catégorie Podcast, a brillé de son talent, tandis qu’Ika De Jong s’est vu décerner un DIAM AWARD d’honneur. L’événement a été ponctué par un talk animé par l’équipe de LeWay. De plus, la chanteuse MPLI a enchanté l’audience avec une performance artistique. Cette cérémonie a été l’occasion de découvrir de nombreux nouveaux talents, et c’était un vrai plaisir de voir autant de personnalités réunies en ce lieu.

RAPOL’OG a été nommée dans la catégorie “Émission”. Lancée en 2022, l’émission est dédiée à la culture hip-hop, mettant en avant les artistes locaux émergents et accueillant des invités prestigieux. RAPOL’OG a remporté le prix dans sa catégorie, récompensant ainsi le travail de l’équipe, de la chaîne et de ses producteurs. Queeny Arickx, l’animatrice de l’émission, n’ayant pu être présente, c’est Barkley, son manager et co-producteur de RAPOL’OG, qui s’est présenté pour recevoir l’award au nom de l’équipe.

Vidéo 1

« On est déjà très fiers d’avoir été nommés, on ne s’attendait pas à une victoire. Malheureusement, je n’ai pas pu être présente sur l’événement parce que je devais déjà honorer des engagements que j’avais pris précédemment. J’ai suis super heureuse de cette victoire mais c’est une victoire que je ne peux pas m’accaparer à moi seule parce qu’il faut savoir que RAPOLO’OG c’est le travail de toute une équipe. C’est aussi la victoire de chacun des artistes qui sont passés dans l’émission. Tous ces artistes qui charbonnent, qui viennent présenter leurs projets, qui supportent et soutiennent le média et puis aussi tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent. » Queeny Arickx

Cette récompense a enchanté toute l’équipe de RAPOL’OG, ainsi que Jean-Jacques Deleeuw, rédacteur en chef de BX1, qui a été ravi d’apprendre la nouvelle.

« Ce prix est une juste récompense pour Queeny et toute l’équipe de Rapol’og. Depuis le démarrage le 27/9/22, l’émission a trouvé avec talent son public au sein d’une radio généraliste. C’est un phénomène unique d’un vivre ensemble radiophonique . J’en suis très fier » Jean-Jacques Deleeuw.

Pour une première édition, les DIAM AWARDS ont été très bien organisés, laissant présager de belles surprises pour les éditions à venir. Nous sommes impatients de découvrir ce que les prochaines éditions nous réservent.

Article rédigé par Sonia (BMP Agency)