Quand la boxe belge rencontre le cinéma

À l’Hôtel Amigo, sportifs et personnalités du monde culturel se sont réunis pour célébrer la boxe belge à travers un projet original mêlant photographie, cinéma et engagement solidaire.

Portée notamment par l’acteur José Garcia, l’initiative met en scène des figures du cinéma posant aux côtés de champions belges, afin de valoriser une discipline souvent dans l’ombre.

L’objectif : établir un parallèle entre deux univers exigeants, où les échecs sont nombreux mais les réussites d’autant plus marquantes.

Le livre issu de cette collaboration met en lumière des boxeurs de haut niveau, encore peu médiatisés en Belgique, malgré leur engagement et leurs sacrifices. L’événement a également permis de réunir des fonds pour OPR, avec 3 500 euros récoltés au profit de la lutte contre le cancer.

Une initiative qui entend à la fois donner de la visibilité à ces athlètes et rappeler les valeurs communes entre sport de combat et art cinématographique.

■ Reportage de Alice Dulczewski, Néo Fasquel et Hugo Moriamé