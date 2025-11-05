Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Pourquoi autant de tournages de films à Bruxelles ?

Des tournages de films ou séries, c’est quelque chose que l’on voit souvent dans les rues de Bruxelles. De plus en plus de Bruxellois font face à des plateaux de cinéma dont ils n’hésitent pas à filmer les coulisses, jusqu’à tenter d’aller à la rencontre des comédiens belges, français ou internationaux. Ces vidéos circulent ensuite sur les réseaux sociaux. Mais finalement : pourquoi notre capitale est-elle si attractive pour les producteurs et réalisateurs ? La réponse tient en deux mots : le Taxshelter.

Elle vous est développée dans le Crosspost d’Anaïs Corbin grâce à l’expertise du producteur André Logie et de l’ex-directeur de WallImage Philippe Reynaert. 

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales