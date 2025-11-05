Pourquoi autant de tournages de films à Bruxelles ?

Des tournages de films ou séries, c’est quelque chose que l’on voit souvent dans les rues de Bruxelles. De plus en plus de Bruxellois font face à des plateaux de cinéma dont ils n’hésitent pas à filmer les coulisses, jusqu’à tenter d’aller à la rencontre des comédiens belges, français ou internationaux. Ces vidéos circulent ensuite sur les réseaux sociaux. Mais finalement : pourquoi notre capitale est-elle si attractive pour les producteurs et réalisateurs ? La réponse tient en deux mots : le Taxshelter.

Elle vous est développée dans le Crosspost d’Anaïs Corbin grâce à l’expertise du producteur André Logie et de l’ex-directeur de WallImage Philippe Reynaert.