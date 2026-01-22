“On n’arrête pas de mettre des nouvelles réglementations, des contrôles… Ça devient très, très compliqué”

La Brussels By Night Federation, l’organisation coupole du monde de la nuit bruxelloise, a présenté une liste de 21 mesures destinées à endiguer la crise dans son secteur, alors que de nombreux clubs de la capitale ont récemment annoncé leur fermeture.

■ Lorenzo Serra, fondateur de la Brussels By Night Federation, est l’invité de Vanessa Lhuillier.

“On n’arrête pas de mettre des nouvelles réglementations, des contrôles… et de rendre la vie des entrepreneurs difficile. Ça devient très, très compliqué. Ce qu’on demande c’est qu’on nous soutienne et qu’on arrête de nous rentrer dedans“, résume-t-il. Parmi les solutions proposées, on retrouve notamment la création de zones dédiées à la vie nocturne et la protection des clubs existants, mais aussi la mise en place de deux lieux, dans le quartier européen et près du canal, pour permettre aux acteurs du secteur de tester des projets innovants.

L’association pense également à des réductions de taxes pour les promoteurs qui proposeraient des espaces culturels dédiés au secteur, une réduction de la TVA sur les boissons non alcoolisées et sur la billetterie, ainsi que sur les contributions sociales, mais aussi une révision de la réglementation sur les licences musicales. Brussels By Night appuie par ailleurs pour un report de l’interdiction de fumer dans les fumoirs des discothèques, pour l’heure prévue en 2027.

Les autorités bruxelloises sont appelées à reconnaître concrètement, comme cela avait été promis en 2023, la vie nocturne bruxelloise comme patrimoine immatériel régional, et à maintenir les subsides régionaux pour les festivals et organisations culturelles de la capitale. Il est également proposé de créer un programme annuel dédié au soutien de projets créatifs à destination des jeunes artistes du monde de la nuit.

Enfin, l’ASBL demande un renforcement des financements pour la lutte contre les violences et discriminations sexistes et sexuelles durant les événements festifs. Elle appelle par ailleurs à une fréquence plus importante des bus Noctis (les bus de nuit de la Stib qui roulent du jeudi soir au dimanche matin, NDLR), durant des périodes plus longues.