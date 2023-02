Mont des Arts : les difficultés du monde de la bande dessinée

Si les Belges lisent toujours plus de bande dessinée, les auteurs de ces ouvrages confirment la précarité de leur métier.

Quelques jours après la clôture de la 50e édition du festival d’Angoulême, David Courier invite auteurs, gestionnaire de droits et éditeur de bande dessinée pour évoquer ce monde du 9e art, et la réalité de leur métier en Belgique. Car même si la BD se vend globalement bien, la plupart des auteurs et autrices vivent dans la plus grande précarité : selon une récente étude en Fédération Wallonie-Bruxelles, 66% des auteurs, toutes œuvres confondues, disent percevoir moins de 500 euros net par mois pour leur travail. Et ceux qui se lancent dans la BD ne sont pas épargnés.

Autour de David Courier, il reçoit cette semaine dans Mont des Arts :

Isabelle Rey , présidente de la Scam, la société civile des auteurs multimédias

, présidente de la Scam, la société civile des auteurs multimédias Thierry Bouüaert , auteur de bande dessinée

, auteur de bande dessinée Michele Foletti , auteur de bande dessinée

, auteur de bande dessinée Olivier Van Vaerenbergh, éditeur et journaliste

► Regardez Mont des Arts chaque jeudi à 18h25 sur BX1 et en replay sur notre site