“Mes gags, même de mauvais goût, sont bienveillants: ils sont toujours du côté du plus faible”

Philippe Geluck est l’invité de Bonjour Bruxelles pour la parution du 25e album du Chat: “L’origine du Chat”

10 octobre 2025 - 08h59
Modifié le 10 octobre 2025 - 10h05
 

