Marie Warnant remixe “Bruxelles”, son titre-phare

Vus connaissez sûrement le morceau Bruxelles, le titre-phare de Marie Warnant.

La chanteuse bruxelloise le remixe, à l’occasion des 20 ans du morceau. Un nouvel hommage à la capitale, que l’on découvre dans ce reportage.

Reportage de David Courier, Béatrice Broutout et Pierre Delmée

