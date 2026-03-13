Les Zaventem Ateliers prennent possession de la Ville Empain

La trentaine de créateurs du collectif Zaventem Ateliers a investi les espaces de la Villa Empain, réactivant chaque pièce de la demeure art déco avec leur mobilier de création.

Du salon à la salle à manger, en passant par les chambres, l’exposition donne à voir un art de vivre radical et expérimental : table en métal, chaises assemblées à partir de bois de récupération, lit aux confrontations de matières inattendues, ou encore une table de ping-pong réalisée à quatorze mains en guise d’accueil.

Le collectif se revendique comme un laboratoire d’expérimentation, sans volonté de choquer, mais avec une cohérence assumée. Des œuvres que les visiteurs qualifient de contemporaines, radicales, et résolument work in progress — en mutation permanente, comme l’architecture qui les abrite.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Frédéric De Henau