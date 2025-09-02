Les visites de mon voisin, la page qui raconte Bruxelles autrement

Dans Autrement ce mardi, Cyprien Houdmont reçoit Gaspard Giersé, qui tient la page les Visites de mon voisin.

Gaspard Giersé est un grand passionné d’urbanisme, d’architecture et de Bruxelles, sur sa page Les visites de mon voisin, il déterre le vieux Bruxelles pour raconter la région. Il est aussi à l’affiche d’un spectacle de stand-up “Bruxelles Chaos” ou encore l’auteur de l’expo “Art déco into the wild” à voir aux Halles Saint-Géry.