Les musées bruxellois ouverts du 12 mars au 23 avril pour leurs nocturnes

Les musées bruxellois ouvriront leurs portes en soirée du 12 mars au 23 avril à l’occasion de leurs Nocturnes, a annoncé l’association Brussels Museums lundi dans un communiqué de presse. Au cours de cette période, environ sept musées seront exceptionnellement ouverts au public chaque jeudi, de 18h00 à 22h00.

Le programme comprend notamment une visite guidée à la lampe de poche, une dégustation d’aphrodisiaques, un atelier de danse médiévale, une visite mettant en lumière des artistes femmes “invisibilisées”, ainsi que la cuisson de pains dans le jardin de Felix de Boeck.

L’Open Museum, l’initiative de Brussels Museums qui sensibilise à l’inclusion et à l’accessibilité, proposera également plusieurs activités inclusives au sein des Nocturnes, notamment en langue des signes francophone de Belgique, ainsi que des visites guidées autour des thèmes du féminisme et de la communauté LGBTQI+.

Parmi les musées, on peut entre autres retrouver le Musée des sciences naturelles, le Musée de la Banque nationale de Belgique, ainsi que le Musée de l’Armée. La liste complète est disponible sur le site de Brussels Museums. Les billets vendus coûtent 8 euros pour les adultes, 5 euros pour les jeunes de 13 à 25 ans, et sont gratuits pour les enfants de 0 à 12 ans.

Le programme complet et les informations pratiques sont disponibles sur le site www.nocturnes.brussels.

Belga – Photo Nocturnes des musées bruxellois