Le Requiem de Mozart par les Chœurs de l’Union européenne à Auderghem

Dirk De Moor, directeur artistique des Chœurs de l’Union européenne, est l’invité de Bonjour Bruxelles pour le Requiem de Mozart le dimanche 30 novembre 2025 à 15H30 au Centre Culturel d’Auderghem.

