Le quartier historique de la capitale en lumière pour le Bright Brussels

La 10e édition de Bright Brussels mettra le quartier historique de la capitale en lumière durant quatre soirs, dès ce jeudi et jusqu’à dimanche.

Le parcours sera rythmé par des œuvres immersives et poétiques, et accompagné d’une programmation culinaire, promet l’office touristique Visit Brussels.

Le Parc de Bruxelles, le Mont des Arts, la Place Royale, le Musée des instruments de musique ou encore

La Monnaie font partie des lieux emblématiques qui seront illuminés dans le cadre du festival.

L’événement lance par ailleurs cette année une programmation culinaire rassemblant producteurs locaux et chefs bruxellois dans un village dédié. Des animations adaptées aux enfants sont également prévues.

Le festival de lumières avait attiré 450.000 personnes l’an dernier.

Belga