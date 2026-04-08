Le festival de jazz Brosella revient début juillet à Bruxelles

Le Brosella Festival a dévoilé mercredi la programmation de sa nouvelle édition, qui se déroulera du vendredi 3 au dimanche 5 juillet au théâtre de Verdure, dans le parc d’Osseghem, à Bruxelles. Le festival souhaite devenir une référence pour le jazz contemporain et les musiques urban etno, “ancrées dans la tradition tout en regardant vers l’avenir”.

Une vingtaine d’artistes sont à l’affiche de cette nouvelle édition, parmi lesquels Dhafer Youssef, Nneka, Cheikh Lô et Amaro Freitas. Des projets comme Jaune Toujours et MixMonk Supreme seront également présentés. En outre, “des artistes internationaux (partageront) la scène avec des talents émergents, confirmant l’identité du Brosella comme un festival à la fois curieux, ouvert et exigeant”, a présenté l’organisation dans un communiqué.

“Brosella ne présente pas des genres, mais des récits”, a souligné le directeur du festival, Bert Schreurs. “Cette affiche reflète la manière dont le jazz et l’urban etno se vivent aujourd’hui : de façon internationale, urbaine et en constante évolution.”

Avec son système “Pay-what-you-can”, Brosella laisse les visiteurs choisir librement le prix de leur ticket, permettant ainsi de maintenir l’événement accessible au plus grand nombre.

La programmation complète est à retrouver sur le site dédié au festival.

Belga – Photo : Belga