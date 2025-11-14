Passer la navigation
Le directeur musical de la Monnaie primé aux International Opera Awards à Athènes

Le directeur musical du Théâtre royal de la Monnaie, Alain Altinoglu, a été sacré meilleur chef d’orchestre, jeudi soir lors de la cérémonie des International Opera Awards à Athènes, a-t-on appris vendredi.

Alain Altinoglu n’a pas pu assister personnellement à la remise de prix, mais s’est dit “extrêmement reconnaissant” dans une vidéo.

La directrice générale du Théâtre royal de la Monnaie, Christina Scheppelmann, s’est également réjouie de la récompense décernée à Alain Altinoglu.

“Ce prix est une magnifique récompense pour les nombreux succès artistiques et moments musicaux forts qu’Alain a réalisés au cours de l’année écoulée, tant au sein de notre opéra qu’à l’extérieur. Nous pensons tout d’abord au cycle du Ring et à notre ouverture de saison Falstaff, mais aussi aux divers concerts qui ont toujours été accueillis avec beaucoup d’enthousiasme par le public”, a-t-elle souligné dans un communiqué. Elle salue également les “talents musicaux exceptionnels” d’Alain Altinoglu et “son enthousiasme constant”.

Alain Altinoglu a étudié au Conservatoire national supérieur de Musique de Paris. Directeur musical du Théâtre royal de la Monnaie depuis 2016, il est régulièrement invité à diriger de prestigieux orchestres dans le monde entier.

Belga

