Le CORE Festival entendu jusqu’à Comte de Flandre

Alors que la deuxième édition du CORE Festival vient de s’achever, ces deux jours n’ont pas été de tout repos pour les riverains.

Du samedi au dimanche, au parc d’Osseghem, le CORE Festival a proposé à ses festivaliers un événement musical et artistique en pleine nature. De midi à 1h du matin, les basses des artistes résonnaient dans les oreilles des festivaliers, mais pas seulement. Pour les riverains à proximité du parc ou même ceux vivants à Compte de Flandres, il était possible d’entendre la musique. Pendant ces deux jours, les sonneries des commissariats pour tapage nocturne n’ont cessé de retentir. Celui de Molenbeek a répondu aux riverains qui appelaient : “On ne peut rien faire, ils ont l’autorisation jusque 1H, on reçoit beaucoup d’appels. Ici aussi on entend. Courage…“.

La Ville de Bruxelles interpellée

Carole, une habitante de Molenbeek qui a contacté BX1 a été scandalisée par le niveau sonore de ce festival. Elle explique qu’à Bruxelles, il y a d’autres évènements musicaux, comme Jam in Jette qui se trouvait plus près de chez elle et pourtant qu’elle n’a pas entendu. Cette habitante a finalement envoyé un mail, au bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, qui a autorisé la suppression des normes concernant le tapage nocturne pour le voisinage.

“J’habite à Simonis… vous vous rendez compte de ce que vous avez autorisé ?! Je suis fan de concert et d’électro, mais là, c’est insupportable. Je n’ose même pas Imaginer ce que les gens vivent à Laeken. Tomorrow land en plein Bruxelles… Vraiment ce n’est pas raisonnable. Ce n’est pas soutenir ce genre d’événements que d’autoriser cela. Je sors souvent et j’ai déjà dormi au camping dans des festivals électro (sans aucune norme) et là ce dimanche soir chez moi, je peux dire que la situation à Bruxelles est vraiment abusée“.

Ca.Pa. / image : Juliette Nesson