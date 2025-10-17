Le Cirque du Soleil laisse une marque impérissable à Saint-Gilles

Il n’est pas trop tard pour découvrir ou redécouvrir Alegria, la version modernisée du spectacle iconique du Cirque du Soleil. Installé à Brussels Expo jusqu’au 9 novembre prochain, “Alegria : un nouveau jour” a déjà rencontré un gros succès de foule depuis ses premières représentations le 12 décembre dernier.

Mais les Bruxellois ont droit à une expérience supplémentaire : une fresque monumentale célébrant la magie du Cirque du Soleil. Située Avenue Fonsny, à l’intersection avec l’avenue du Roi à Saint-Gilles, cette œuvre de l’artiste bruxellois Sam Billen a été inaugurée récemment. Elle représente les artistes dans toute leur splendeur et invite le public à ressentir un peu de l’émotion d’un spectacle sous le chapiteau.

“Le Cirque du Soleil existe depuis 41 ans et au départ c’était une troupe d’amuseurs publics, d’amuseurs de rue et donc on a toujours eu un peu cette espèce de connexion avec la rue où on essaie d’avoir un impact sur les communautés qui accueillent nos spectacles à travers le monde. . “On a donc eu l’idée de faire une murale qu’on pourrait donner de façon permanente à Bruxelles”, explique Francis Jalbert attaché de presse principal du spectacle.

Parallèlement à cette initiative artistique, les spectateurs découvrent sur scène des numéros uniques, comme celui de Ghislain Ramage, performeur de la roue Cyr. Une discipline acrobatique récente qui combine force, équilibre et créativité :“C’est ni plus ni moins qu’un cercle, un anneau de métal de 2 mètres de diamètre dans lequel je tourne, danse et fais de l’acrobatie. Ça s’appelle la roue Cyr parce qu’un des premiers à avoir créé un numéro avec cet agrès s’appelait Daniel Cyr.”

Ce qui était autrefois une curiosité est devenue un incontournable des spectacles du Cirque : “Quand j’ai commencé il y a 21 ans, ça n’existait pas vraiment. On n’appelait même pas ça la roue Cyr, moi j’appelais ça un anneau. Aujourd’hui, c’est une discipline très populaire et qui fascine le public partout dans le monde.”

Le lien avec Bruxelles est particulier pour Ghislain : c’est ici qu’il a étudié à l’ESAC, l’École supérieure des arts du cirque de Bruxelles. Revenant dans cette ville comme artiste professionnel, il ressent un mélange d’émotions. “Revenir ici, là où j’ai été étudiant, et maintenant performer sur scène, c’est toujours spécial. Chaque spectacle est différent, chaque public est différent, et c’est ce qui rend l’expérience tellement vivante et organique.”

Après Bruxelles, « Alegría : un nouveau jour » poursuivra sa route jusqu’à Paris le 20 novembre, continuant à émerveiller petits et grands, et à laisser derrière lui des traces artistiques durables, comme la fresque de Saint-Gilles.