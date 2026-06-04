La Fête de la musique dévoile son programme : quatre jours de concerts du 18 au 21 juin

La 42e édition de la Fête de la musique se tiendra du 18 au 21 juin dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), font savoir jeudi les organisateurs.

Cette année encore, les quelque 800 concerts et activités mettront en lumière les talents de la FWB. Toutes les provinces wallonnes et la capitale proposeront des scènes avec divers genres musicaux: de Rim’K à Suarez, en passant par Machiavel, La Jungle, le Belgian National Orchestra, Mezerg… du jazz, de la pop, de l’électro, du rap ou encore de la musique classique.

Le Parc du Cinquantenaire fera cette année encore office de vitrine de la Fête de la musique les vendredi 19 et samedi 20 juin. Près de 25.000 personnes s’y étaient rassemblées en 2024 et 2025.

A l’affiche, on retrouvera le vendredi La Jungle, Gros Coeur, Stonks, Dame Area, Nana Benz du Togo et Mezerg. Swing, Jyeuhair, le collectif Nups3e, Cheap Jewels, Lovelace, Orlane et Caballero & Jeanjass se produiront le samedi.

Le programme complet est disponible sur le site internet de l’événement.

Belga – Photo : Belga Image