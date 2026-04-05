Le BIFFF lance sa 44e édition avec un changement majeur : “On est bien partis pour épuiser le public”

La 44e édition du Festival international du film fantastique de Bruxelles (BIFFF) est bien lancée. Cette année, 16 jours de projection attendent les cinéphiles dans une seule salle. Ce samedi, le film “Plus forts que le diable” était présenté au public avec Asia Argento, invitée d’honneur.

“C’est une comédie sombre, très noire, très folle. C’est un nouveau chapitre pour moi”, décrit Asia Argento à propos du film “Plus forts que le diable”. L’actrice sort de ses habitudes avec un rôle de gangster. “Je n’aime pas trop la comédie, mais ce genre-là oui. Ce n’est pas politiquement correct, c’est ce que j’aime.”

Asia Argento, mise à l’honneur ce samedi, a été adoubée au rang de chevaleresse de l’Ordre du Corbeau. Un titre qu’avait obtenu son père, le légendaire Dario Argento.

Du changement pour cette 44ème édition

“44, c’est un chiffre mythique pour nous, car tout a commencé au Passage 44“, explique Jonathan Lenaerts, responsable communication du BIFFF. “Pour faire ce clin d’œil, on s’est dit qu’on ferait un petit changement cette année : retourner sur une seule salle mais augmenter la durée du festival. Cette année, on va faire 16 jours de festival englobant trois week-ends. On est bien partis pour épuiser tout le public bruxellois“, prévient-il.

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Ces changements sont, selon les organisateurs, nécessaires pour assurer la survie du BIFFF. “Le festival est en proie à des difficultés bien plus importantes qu’on en avait au début“, admet Georges Delmote, le co-créateur du BIFFF. “Il s’est métamorphosé, mais ce qui reste constant et a été créé dès le début, c’est le public“.

Le BIFFF, dont le thème choisi cette année est “La vie est belle”, prendra fin le 18 avril, après avoir diffusé plus d’une centaine de films fantastiques, d’horreur ou de science-fiction.

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■ Reportage de Bryan Mommart, Romain Vandenheuvel, Stéphanie Mommart et Loïc Bourlard