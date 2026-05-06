Le Béjart Ballet Lausanne annonce son retour à Forest National en novembre 2027

Le Béjart Ballet Lausanne (BBL) se produira à Forest National du 10 au 14 novembre 2027 avec trois œuvres majeures du répertoire de Maurice Béjart, a annoncé mercredi la compagnie lors d’une conférence de presse à La Monnaie, en présence du ministre-président bruxellois Boris Dilliès.

Ce retour à Bruxelles célébrera un double anniversaire: les cent ans de la naissance de Maurice Béjart, né à Marseille le 1er janvier 1927, et les quarante ans de la compagnie fondée à Lausanne en 1987. Le programme réunira trois pièces emblématiques du chorégraphe : “Boléro” (1961), sur la musique de Ravel, “Le Sacre du Printemps” (1959), sur celle de Stravinsky, et “L’Oiseau de Feu” (1970), également sur Stravinsky. Les trois œuvres ont été créées à Bruxelles ou y sont étroitement liées.

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Maurice Béjart a en effet vécu 27 ans à Bruxelles, de 1959 à 1987, période la plus féconde de sa carrière durant laquelle il a fondé le Ballet du XXe siècle et créé quelque 250 œuvres chorégraphiques. C’est d’ailleurs son ballet “La IXe Symphonie” qui avait inauguré Forest National. En 1970, il y a aussi fondé l’école Mudra, dont est notamment issue la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker. À la fin de sa vie, profondément attaché à sa ville d’adoption, il confiait son souhait d’être reconnu comme un “chorégraphe belge“.

“Ce retour à Bruxelles est une étape incontournable dans notre agenda de tournée“, a souligné Julien Favreau, directeur artistique de la compagnie. “C’est avec beaucoup d’émotion que nous revenons ici pour présenter ce triptyque important réunissant trois pièces iconiques de Maurice Béjart“.

Présent lors de l’annonce, le ministre-président bruxellois Boris Dilliès s’est dit “très impressionné par le travail et la discipline” de la compagnie. “Aujourd’hui, vous contribuez à faire rayonner cette capitale“, s’est-il réjoui. La billetterie pour ces représentations s’ouvrira demain/jeudi à 10h00.

Belga – Photo : Belga