L’art contemporain s’expose à Brussels Expo

C’est l’un des grands rendez-vous des passionnés d’art contemporain: la foire Art Brussels démarre aujourd’hui, à Brussels Expo. Au total, 139 galeries sont présentes, issues de 26 pays. C’est un peu moins que l’an dernier.

■ Reportage de Valentine Rolus et Yannick Vangansbeek

Art Brussels présente également “The KickCancer Collection“. Plus de 230 œuvres au format carte postale sont vendues au même prix de 400 euros. Chaque œuvre reste anonyme jusqu’à ce qu’elle soit vendue et 100% des ventes seront reversées à la fondation KickCancer.