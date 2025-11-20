L’Ancienne Belgique célèbrera les 50 ans du punk début 2026

L’Ancienne Belgique (AB) célèbrera l’année prochaine le cinquantième anniversaire du punk avec une série d’événements et de concerts nommée “Punk 50” et faisant la part belle à ce genre musical, a annoncé jeudi la salle de concert bruxelloise.

L’année 1976 a été marquée par la sortie de deux albums fondateurs du punk : “Anarchy in the U.K.” des Sex Pistols et “Ramones” de The Ramones. Malcom McLaren, connu pour avoir été, entre autres, le manager du groupe de Johnny Rotten et Sid Vicious, organisait également cette année-là le “100 Club Punk Special”, un événement rassemblant notamment The Clash, The Damned et Buzzcocks. Un an plus tôt, Patti Smith avait déjà réveillé l’esprit “poétique et brut” du punk avec son album “Horses”.

“À l’époque, le punk était déjà bien plus que de la musique : c’était un poing levé, une explosion créative, un courant mondial d’opposition et de renouveau. Il a donné une place aux marginaux, défini le DIY et laissé des traces profondes, y compris en Belgique“, raconte l’AB dans un communiqué.

Punk 50 proposera des expositions, des films, des conférences, un marché aux fanzines et, évidemment, une série de concerts avec des icônes belges et internationales du genre, mais aussi la nouvelle génération de musiciens. L’AB entend ainsi célébrer “un demi-siècle de chaos, de liberté et d’expression authentique. Pas un musée rempli d’images d’archives, mais un moshpit de contre-culture”.

Le programme débutera le 24 janvier avec “F*CK OFF – 50 Years Of Dissent”, une journée consacrée à la solidarité et à l’opposition au système. Concernant les concerts, la scène bruxelloise accueillera notamment Ronker, DEADLETTER ou encore Sleaford Mods. Une séance de questions-réponses avec le producteur Craig Leon servira de point final à la série d’événement, le 28 mai.

