La Culture a de la Classe : 25 ans de construction de ponts entre l’art et les enfants

Depuis 25 ans, le programme La Culture a de la Classe tisse des liens entre le monde scolaire et le monde artistique à Bruxelles.

Pour marquer cet anniversaire, Virginie Cauchie, enseignante au Centre Pédagogique Jules Anspach, et à François Fontaine, réalisateur et caméraman spécialisé en cinéma d’animation ont mené un projet original mêlant voix, bruitages et images animées, qui a profondément marqué les élèves impliqués.

Le projet consistait à partir d’un album jeunesse et à laisser les enfants “poser leur voix et raconter une histoire”. Accompagnés d’une bibliothécaire et de l’équipe artistique, ils ont écrit des dialogues, enregistré des sons et créé des bruitages. “On a vraiment créée un chouette projet”, souligne Virginie Cauchie.

Les enfants concernés présentaient des troubles spécifiques, notamment du langage oral. Un défi qui s’est transformé en véritable opportunité : “des élèves, je pense à un en particulier, qui ne parlent pratiquement jamais, se proposaient à chaque fois pour venir devant les micros. C’était fou”, raconte François.

Pour lui, ce type d’expérience est aussi une source de renouvellement artistique : “les enfants n’ont pas de limites. Une fois lancés, ils vont apporter plein de choses, et ça nous oblige à réinventer ce qu’on sait faire”.

Au-delà du plaisir et de la créativité, ces ateliers ont permis à certains élèves de se découvrir autrement. “Certains se sont vraiment ouverts, ont osé prendre la parole, s’impliquer. C’était un jeu d’acteurs aussi pour eux, et ils ont été ravis de pouvoir le faire”, Virginie Cauchie.

Mais derrière l’enthousiasme, subsiste un constat plus nuancé : sans dispositifs comme La Culture a de la Classe, peu de structures permettent aux artistes d’intervenir en milieu scolaire. “Au niveau des subventions, c’est compliqué. Nous, en tant qu’ASBL non subsidiée, sans ce type de projet, on ne pourrait pas aller dans les écoles”, rappelle François Fontaine.

L’aventure a toutefois laissé des traces durables : des souvenirs partagés, des élèves transformés, et la preuve que culture et éducation gagnent à travailler ensemble. “Ça crée des liens et des ponts, et je pense effectivement des envies”, conclut François Fontaine.