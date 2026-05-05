La Bruxelloise Laura Wandel aux côtés de l’actrice Demi Moore dans le jury du Festival de Cannes

La star hollywoodienne Demi Moore, la réalisatrice chinoise oscarisée Chloé Zhao (“Nomadland”, “Hamnet”), l’acteur suédois Stellan Skarsgard mais aussi la réalisatrice belge Laura Wandel font partie du jury du 79e festival de Cannes présidé par le cinéaste sud-coréen Park Chan-wook, ont annoncé les organisateurs lundi.

Le jury, qui compte également le scénariste fétiche de Ken Loach, Paul Laverty, ou l’acteur ivoirien-américain Isaach de Bankolé, devra décerner la Palme d’or du festival 2026, qui débute le 12 mai. En 2025, la récompense avait été attribuée à “Un simple accident” du cinéaste iranien dissident Jafar Panahi.

Le cinéaste chilien Diego Céspedes et la productrice irlando-éthiopienne Ruth Negga complètent ce jury de neuf membres qui devra départager 22 films en compétition et attribuer de nombreux autres prix (interprétation, scénario…) à l’issue de la quinzaine cannoise.

Scénariste et réalisatrice belge, Laura Wandel cotoie pour la première fois la Croisette avec “Les Corps étrangers”, sélectionné en Compétition courts métrages au Festival de Cannes en 2014. En 2021, elle revient à Cannes avec son premier long-métrage “Un monde”, présenté dans la section “Un Certain Regard”, où il remporte le prix FIPRESCI. Elle réalise ensuite “L’Intérêt d’Adam” (2025), avec Léa Drucker, sélectionné pour ouvrir la Semaine de la Critique.

Tête d’affiche glamour de ce jury, Demi Moore avait elle fait sensation en 2024 avec “The Substance” de la Française Coralie Fargeat, qui avait décroché le prix du scénario et marqué le retour de la star des années 1990 (“Ghost”, “Proposition indécente”).

A ses côtés, la productrice et cinéaste Chloé Zhao s’est imposée comme une étoile montante du cinéma depuis “Nomadland”, qui lui valut l’Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation en 2021. La cinéaste chinoise, qui s’était essayée au film de superhéros avec “Les Éternels” en 2021, était revenue en 2025 à un registre plus intimiste avec “Hamnet”, sur le deuil de William Shakespeare et de sa femme Agnes après la mort de leur jeune fils.

Avec l’Écossais Paul Laverty, le jury compte un scénariste très engagé qui collabore depuis trente ans avec le réalisateur britannique Ken Loach pour qui il a écrit deux films lauréats de la Palme d’or, “Le Vent se lève” (2006) sur une révolte irlandaise au XXe siècle, et le drame social “Moi, Daniel Blake” en 2016. Il côtoiera notamment Diego Céspedes, autre cinéaste engagé, lauréat du prix Un Certain Regard à Cannes en 2025 pour son premier film, “Le Mystérieux Regard du flamant rose”, sur le combat de femmes transgenres dans le désert chilien.

Belga