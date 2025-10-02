La 19e édition de Filem’on placée sous le signe de la liberté

La 19e édition de Filem’on, le festival international de cinéma jeune public, se déroulera du 22 octobre au 5 novembre dans divers lieux culturels de la capitale. Avec le thème “Sans bornes”, les jeunes spectateurs seront invités à rêver d’un monde où l’on peut se déplacer librement et se rencontrer sans barrières.

La programmation, riche et variée, propose des courts et long métrages, des documentaires, des dessins animés et des ciné-concerts. Le programme se compose principalement d’œuvres primées ou élues par de jeunes publics.

Parmi la sélection figure notamment “Fantastique”, un documentaire belge présenté pour la première fois, en présence de l’équipe, le 24/10 au cinéma Nova. Il expose le parcours de Fanta, acrobate guinéenne de 14 ans qui partage son quotidien entre sa mère malade, l’école, et sa passion : s’entraîner au sein d’un groupe d’acrobates, où elle est l’une des rares filles.

Les jeunes spectateurs pourront également découvrir “Goat Girl”, un long métrage espagnol présentant la rencontre entre Elena et Serezade, une fille toujours accompagnée de sa chèvre, dans le Madrid des années 80. Ce film familial espagnol est projeté en collaboration avec Europalia Arts Festival.

Il sera aussi question de songes avec “Rêver en néon”, un film surprenant sur l’imagination et l’émerveillement de l’enfance ainsi que sur le passage à l’âge adulte. Dans cette oeuvre canadienne, Billie, 8 ans, s’appuie sur son imagination débordante et sur sa meilleure amie Sherry pour démêler les secrets qui entourent la véritable identité de sa mère.

Les dessins animés et films d’animation figurent également en bonne place avec “Olivia et le tremblement de terre invisible” et “La vie de château”, notamment, tous deux en avant-première en Belgique.

L’ensemble de la programmation est à retrouver sur le site filemon.be.

