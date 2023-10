Gandhi, un des meilleurs lyricistes du rap belge signe son retour sur scène au Botanique avec un sold-out!

Ces 7 et 8 octobre Gandhi sera en concert au Botanique, et le samedi affiche déjà complet. Malgré quelques années d’absence, Ghandi nous prouve que son rap profond et ses textes colorés de mélancolie et de nostalgie sont restés gravés dans le cœur de son public.

Icône du rap belge, Gandhi signait son grand retour il y a quelques mois avec un album intitulé “Germinal”, du nom du lieu où il a grandi, où son art est né, où Gandhi est né, un peu comme un retour aux sources.

Ce projet, vous l’avez découvert en avant-première dans RAPOL’OG, lors d’une émission ou Ghandi se livrait sans détours au micro de Queeny. Cette fois, c’est sur la scène du Botanique qu’il viendra défendre son projet et nous faire profiter des chansons qui ont marqué sa carrière.

Gandhi, c’est une voix et une plume qui ont marqué le paysage du rap belge depuis plus d’une décennie. Avec son premier album, “Le Point G – Tome 1, Jeux de Maux”, sorti en 2010, il a imposé son style, mêlant verbes élégants et réalité crue. Des titres comme “Effet Boule de Neige”, “6 minutes pour comprendre” ou “G.A.N Le mélancolique” (en featuring avec Kery James) sont devenus des classiques du genre.

En 15 ans sa recette n’a pas changé́ et le 1er extrait de son album, “Cœur Froid”, en est le meilleur exemple. Sa plume est affutée, profonde et peu commune. Ses textes sont souvent poignants et dérangeants, parfois, Gandhi n’hésite pas à se livrer sur ses réussites mais aussi sur ses échecs.

C’est donc plus de quinze années de carrière que Gandhi fera revivre à son public ces 7 et 8 octobre au Botanique.

Rédigé par: Queeny Arickx

Crédits Photos : IsmaVisuals / BMP Agency