Fightxlife : une soirée du rire pour soutenir les malades du cancer

Sarah Lélé est une humoriste bruxelloise. Kiara, 12 ans, est en rémission du cancer. Pour récolter des fonds, une ASBL qui lutte contre la maladie et le Théatre Fou rire organisent mardi prochain un gala sur le campus du Ceria, à Anderlecht. L’occasion pour nous de les réunir à quelques jours du grand spectacle.

C’est la 2e fois que Sarah Lélé et Kiara se rencontrent, entre elles deux, le courant est directement passé. Cela fait un peu plus d’un an que le cancer des os de Kiara a été diagnostiqué, il a entraîné l’amputation d’une de ses jambes. Mais à 12 ans cela pas ne l’empêche pas d’avoir des projets plein la tête. Preuve de son bonne humeur, elle ne résiste pas à l’humour de Sara Lélé, jeune humoriste de 20 ans qui fait de plus en plus parler d’elle sur la scène du stand up avec son humour cash.

Sarah Lélé a décidé de donner son temps et son talent pour les enfants victimes du cancer. Alors elle se produira avec 7 autres artistes sur la scène de l’auditorium du Ceria le 17 octobre, Sur karia elle n’hésite pas un seul instant à évoquer sa maladie sur les réseaux sociaux et à s’afficher avec sa prothèse. Les bénéfices du spectacle permettront de financer les smilebox offertes aux familles d’enfants victimes du cancer. Les parents de Karia ont lancé eux aussi un appel aux dons pour financer l’achat d’une nouvelle prothèse.

■ Reportage : J-C. Pesesse, C. Carpreau, P. Delmée