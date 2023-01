En 2022, les Musées des Beaux-Arts ont retrouvé leur fréquentation pré-Covid

En 2022, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) ont renoué avec une fréquentation comparable aux années pré-pandémie de coronavirus, s’est réjoui jeudi le directeur général de l’institution, Michel Draguet, lors d’une conférence de presse à Bruxelles. La nouvelle année sera cependant “charnière” au vu des crises internationales.

Malgré une vague du variant Omicron qui aura essoufflé les visites en début d’année, les MRBAB ont accueilli 652.249 personnes, soit plus du double de visites par rapport à l’année précédente (303.194). Si l’institution (qui comprend notamment les musées Magritte, Fin-de-Siècle, Wiertz ou encore Old Masters) est encore loin du million de curieux attirés en 2019, elle renoue de la sorte avec une fréquentation comparable à 2017 (664.221) et 2018 (680.089).

Les Belges ont fait honneur à leurs beaux-arts, constituant le gros des visites (76%). Nos voisins se sont également intéressés aux trois expositions majeures et neuf “focus” qui ont jalonné l’année 2022, comme celles consacrées à Christian Dotremont, Picasso, ou au chef-d’œuvre de Jacques Louis David “Marat assassiné”. Suivent ainsi les curieux venus de France (10%), d’Italie (4%), d’Allemagne et Grande-Bretagne (3%), Pays-Bas, Danemark, Espagne et Suisse (1%).

Les MRBAB ont toutefois subi une “tension budgétaire extrême” en raison des crises multiples : sanitaire donc, mais également énergétique avec la guerre en Ukraine, qui a éclaté le 24 février 2022 et a aussi eu un impact sur l’inflation. “Nous ne sommes plus dans une période calme comme nous en avons connues (et) ces difficultés impactent tous les projets et sections“, a souligné Michel Draguet.

Avec près de 9 millions d’euros en 2022, les recettes propres relèvent une importance particulière pour l’institution, dont la dotation générale s’est élevée à 10,7 millions. La facture énergétique des MRBAB a toutefois explosé l’an dernier, passant de près de 1,5 million d’euros en 2021 à 4,2 millions d’euros en 2022. Pour y faire face, les musées royaux ont bénéficié d’une dotation exceptionnelle de 2,7 millions.

Belga – Photo : BX1