Kim Oosterlinck est le nouveau directeur des Musées royaux des Beaux-Arts

Le 1er juillet, Kim Oosterlinck deviendra le nouveau directeur général des Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Le vice-recteur en charge de la prospective et du financement à l’ULB, professeur de finance à Solvayt et spécialiste du marché de l’art, Kim Oosterlinck a rencontré, ce vendredi, le personnel des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique pour un petit-déjeuner. C’est lors de ce moment de convivalité qu’il a reçu, symboliquement, les clés de l’instution des mains de Sara Lammens, directrice générale ad interim.

Le nouveau directeur général “ambitionne de développer une vision humaine et inclusive pour l’institution, tant pour la gestion de ses collections que dans la manière de les mettre en valeur, tout en gardant un équilibre avec la mission d’établissement de recherche scientifique“, explique le communiqué.

“ Ma désignation à la tête des MRBAB représente un honneur que j’associe à une grande responsabilité. Sans vous, les musées n’existeraient pas et il me semble donc primordial de m’assurer que l’enthousiasme à mener à bien votre travail, que j’ai décelé chez nombre d’entre vous demeure, voire, si c’est possible, grandisse. J’ai été très impressionné par le dynamisme et le nombre d’activités organisées par les musées. À travers mes premiers échanges, j’ai déjà pu constater votre motivation et votre professionnalisme et je suis convaincu qu’ensemble nous surmonterons les défis qui attendent les MRBAB“, a-t-il déclaré à ses employés.

M.D. – Photo : ©Hatim Kaghat