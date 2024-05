Le nombre de voyageurs de la STIB se rapproche de celui de l’avant-pandémie

La fréquentation du métro a d’ailleurs déjà retrouvé son niveau de 2019.

La STIB a transporté l’an dernier 375,8 millions de voyageurs, soit une augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente. Après la forte diminution observée en raison de la pandémie de coronavirus, on se rapproche des chiffres de 2019 (434 millions), a fait observer le CEO de la société bruxelloise, Brieuc de Meeùs, présentant le rapport d’activités 2023.

Les différents modes de transport (métros, bus et trams de la STIB) ont parcouru 53,5 millions de kilomètres, soit une augmentation de 750.000 kilomètres par rapport à 2022. Bruxellois et navetteurs utilisent de plus en plus le réseau de transports en commun, surtout le week-end et le soir. Selon la STIB, cela s’explique par la place du télétravail qui a un impact sur la fréquentation en heures de pointe, et par l’augmentation de l’offre de transport en heures creuses.

En ce qui concerne la satisfaction de la clientèle, la STIB affirme également que, créditée d’un 7,3/10, elle continue d’atteindre ses objectifs. “Année après année, nous donnons la priorité à la fréquence, à la ponctualité, au confort, et aux correspondances”, a commenté Brieuc de Meeùs.

En ce qui concerne le budget, l’administrateur délégué déclare que la gestion est “responsable”. Les recettes de la STIB liées à la vente de billets ont augmenté d’ 1,5 million d’euros.

Fortement impactée par les crises des trois dernières années, la STIB a néanmoins clôturé 2023 avec des recettes de trafic en hausse de 9,7% pour atteindre 291 millions d’euros.

Le nombre de paiements sans contact dans les bus, les trams et les métros représente environ la moitié du nombre de titres de transport uniques vendus à Bruxelles.

