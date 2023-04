Des ateliers gratuits pour les artistes dans les centres communautaires bruxellois cet été

Cet été, les centres communautaires bruxellois mettent à nouveau leurs locaux gratuitement à disposition des artistes.

Toutes les disciplines sont les bienvenues. Les artistes reçoivent un espace de travail dans un des centres communautaires pour y développer leur projet ou mener leur recherche. La VGC les aide à trouver le lieu le plus adapté.

“Bruxelles est l’un des haut-lieux de créativité dans le monde. Pour le rester et renforcer cet atout, nous devons aussi donner littéralement de la place à nos artistes. Dans le cadre de notre Plan Atelier, nous mettons notamment nos propres espaces de la VGC à la disposition des artistes autant que possible“, déclare Pascal Smet, membre du Collège de la VGC en charge de la Culture.

Inscription jusqu’au 14 mai

Les artistes peuvent s’inscrire via le formulaire d’inscription jusqu’au dimanche 14 mai 2023. L’association Kunstenwerkplaats, la VGC et les centres communautaires feront une sélection et attribueront les espaces disponibles les plus adaptés pour le 9 juin 2023 au plus tard.

Comme pour les années précédentes, ce sont les artistes en activité qui ont un lieu clair avec Bruxelles qui seront prioritaires.

Rédaction/Photo d’illustration