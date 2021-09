Clara Luciani, Eddy De Pretto et Barbara Pravi en concert sur la Grand-Place

La Grand-Place retrouvera ce vendredi 24 septembre son public pour célébrer le 50e anniversaire de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Pour cette édition 2021, l’affiche s’annonce prometteuse : Clara Luciani, Eddy De Pretto, Aldebert, Barbara Pravi, Saule & Cali, Dora D, Delta, Noe Preszow, Lubiana, Antoine Delie, Mustii ainsi que la chorale “Sing for the moment” et la troupe de danse “2Mad”.

Sans masque ni distanciation sociale

Le public pourra assister au concert sans masque ni distanciation sociale. L’évènement « Covid Safe » se déroulera uniquement sur la Grand-Place. Concrètement, cela signifie que chaque participant devra présenter son Covid Safe Ticket valide et une pièce d’identité. Ce système sera appliqué au public, aux équipes, aux artistes et aux journalistes.

En pratique, il suffira de fournir un des éléments ci-dessous :

1. Une vaccination complète (2 doses Pfizer, Moderna ou AstraZeneca ou 1 dose Johnson & Johnson) + 2 semaines

2. Un test PCR NEGATIF datant de moins de 72H (date et heure de prélèvement)

3. Un test ANTIGENIQUE NEGATIF datant de moins de 48H (date et heure de prélèvement)

4. Ou un certificat de guérison faisant suite à un test PCR Positif (de plus de 10j et moins de 180j)

Une soirée sous le signe de la solidarité

« Avec la Ville de Bruxelles et la RTBF, nous avions le souhait de préparer une grande fête pour ce 50ème anniversaire, une fête qui devait marquer le retour du public et d’une vie peu à peu libérée de la Covid mais les inondations du mois de juillet ont marqué significativement notre été … Il nous a dès lors paru évident que la Fédération, qui œuvre aux côtés des citoyens depuis 50 ans, se devait d’être aussi aux côtés des personnes sinistrées. C’est pour elles que les artistes feront vibrer la Grand-Place, mais aussi pour toutes celles et ceux qui depuis deux mois font preuve d’une extraordinaire solidarité. La soirée sera l’occasion d’encourager et d’amplifier ce magnifique élan de générosité » a expliqué le Ministre-Président, Pierre-Yves Jeholet.

Tout au long de l’émission, différents plateaux rendront hommage à la solidarité et relayeront la plateforme https://ensemblesolidaires.be. L’objectif : dynamiser la solidarité et de fournir une aide simple, rapide et efficace aux victimes des inondations survenues en juillet dernier.

YdK – Photo/Belga – HATIM KAGHAT