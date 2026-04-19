BIFFF : une édition record avec 60.000 visiteurs

La 44e édition du BIFFF touche à sa fin. Le succès était au rendez-vous. Les organisateurs annoncent 12 000 personnes supplémentaires cette année. Au total, le festival a accueilli 60 000 visiteurs.

Samedi a eu lieu la dernière soirée de palmarès. Le Corbeau d’or est revenu au film japonais « Never After Dark », réalisé par Dave Boyle. Les Corbeaux d’argent sont allés respectivement à « Tristes Tropiques » du réalisateur sud-coréen Hoon-jung Park et à « Nirvanna The Band The Show The Movie » du Canadien Matt Johnson. La soirée s’est ensuite poursuivie avec le Bal des vampires.

■ Reportage de Michel Geyer, Jamila Saidi M’rabet, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira